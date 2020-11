Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Raccourci : générer automatiquement une attestation de confinement Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



SonyDian Raccourci : générer automatiquement une attestation de confinement 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4216 Karma: 2418



"

Rapidité et confidentialité avec ce raccourci

Cette méthode vous permettra de générer une attestation très rapidement et sans avoir à remplir les neuf champs du site officiel à chaque fois. Pour se faire, nous vous proposons simplement un raccourci créé par nos soins en utilisant l'outil de génération d'attestation de Maxime Princelle, un étudiant en informatique. Bien entendu, vos informations ne sont ni collectées ni conservées par quiconque. Tout se passe sur votre iPhone.



Tutoriel pour générer une attestation rapidement

Pour pouvoir profiter de ce raccourci, voici comment procéder :

1. Si vous n'avez jamais utilisé l'application Raccourcis, il vous faudra dans un premier temps : la télécharger puis activer l'option "Autoriser les raccourcis non fiables" dans Réglages > Raccourcis.







2.Depuis votre iPhone, téléchargez notre

PS: Pour que le lien fonctionne, il est parfois nécessaire de passer par Safari. Pour cela, cliquez sur le lien, puis appuyez sur l'icône Safari en bas à droite comme ci-dessous :







3.Lorsque ce dernier s'affiche dans Raccourcis, descendez tout en bas pour appuyer sur le bouton rouge "Ajouter un raccourci non fiable". Cette indication s'affiche, car Apple n'examine pas les raccourcis en dehors de ceux proposés dans l'application.







4.L'application vous demandera alors de configurer le raccourci. Pour se faire, il vous suffit d'indiquer vos informations dans la colonne de droite du tableau.







5.Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à valider avec "OK" et voilà !



Fonctionnement du raccourci



1.Pour utiliser le raccourci :

Rendez-vous dans l’application Raccourcis et touchez « Attestation COVID-19 » (ou tapez attestation dans la recherche Spotlight).

2.Sélectionnez votre motif :





3.Votre attestation (avec QR code) est prête ! Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder ou à l'imprimer.

4.Si votre attestation ne se génère pas et que vous atterrissez sur une page qui tourne infiniment, le problème vient en général des informations que vous avez saisi. Vérifiez que vous n’avez pas mis d’accents et que le format de la date est correct : JJ/MM/AAAA. Le raccourci pose également problème sur iOS 12, une version adaptée sera proposée si possible."



Et voilà je vous ai fait un copier coller du tuto des bisous Je partage ce lien bien pratique pour les utilisateur de iPhone pour le moment.Cette méthode vous permettra de générer une attestation très rapidement et sans avoir à remplir les neuf champs du site officiel à chaque fois. Pour se faire, nous vous proposons simplement un raccourci créé par nos soins en utilisant l'outil de génération d'attestation de Maxime Princelle, un étudiant en informatique. Bien entendu, vos informations ne sont ni collectées ni conservées par quiconque. Tout se passe sur votre iPhone.Pour pouvoir profiter de ce raccourci, voici comment procéder :1. Si vous n'avez jamais utilisé l'application Raccourcis, il vous faudra dans un premier temps : la télécharger puis activer l'option "Autoriser les raccourcis non fiables" dans Réglages > Raccourcis.2.Depuis votre iPhone, téléchargez notre raccourci PS: Pour que le lien fonctionne, il est parfois nécessaire de passer par Safari. Pour cela, cliquez sur le lien, puis appuyez sur l'icône Safari en bas à droite comme ci-dessous :3.Lorsque ce dernier s'affiche dans Raccourcis, descendez tout en bas pour appuyer sur le bouton rouge "Ajouter un raccourci non fiable". Cette indication s'affiche, car Apple n'examine pas les raccourcis en dehors de ceux proposés dans l'application.4.L'application vous demandera alors de configurer le raccourci. Pour se faire, il vous suffit d'indiquer vos informations dans la colonne de droite du tableau.5.Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à valider avec "OK" et voilà !1.Pour utiliser le raccourci :Rendez-vous dans l’application Raccourcis et touchez « Attestation COVID-19 » (ou tapez attestation dans la recherche Spotlight).2.Sélectionnez votre motif :3.Votre attestation (avec QR code) est prête ! Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder ou à l'imprimer.4.Si votre attestation ne se génère pas et que vous atterrissez sur une page qui tourne infiniment, le problème vient en général des informations que vous avez saisi. Vérifiez que vous n’avez pas mis d’accents et que le format de la date est correct : JJ/MM/AAAA. Le raccourci pose également problème sur iOS 12, une version adaptée sera proposée si possible."Et voilà je vous ai fait un copier coller du tuto des bisous

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:42



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo