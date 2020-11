Campagne de pub l Oreal contre le harcèlement.

Je suis accro Inscrit: 19/01/2010 21:50 Post(s): 504

@Jinroh

Cette propagande devient de plus en plus visible et cela commence a être insupportable.

Ceci me fais penser a cette infographie de france info dans le but était d'expliquer les attentats avec un bonhomme moustachu a béret qui revendiqué "cassoulet".

Du grand n'importe quoi, la plupart des gens ne sont pas dupes.

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:40