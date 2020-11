Options du sujet Imprimer le sujet

Multitasking: cubo di Rubik + pi greco + giocoleria (2.0)



Andrea Muzii

Re: Résoudre un Rubik's cube en récitant les décimales de Pi et en jonglant

@PurLio a écrit:

Il aurait pu faire une omelette en même temps, petit joueur.

Le mec qui a filmé était trop près : il était entrain de faire ça avec ses pieds.

