Yazguen Boxe - Enorme uppercut, la fin ne va pas vous surprendre. 2 #1

Go Boxing News - Quel KO de fou!! Gervonta Davis détrône le super champion WBA des super plumes Léo Santa Cruz et conserve sa ceinture WBA des poids légers sur un énorme uppercut qui met KO Santa Cruz au 6eme round #DavisSantaCruz Go Boxing News - Quel KO de fou!!Gervonta Davis détrône le super champion WBA des super plumes Léo Santa Cruz et conserve sa ceinture WBA des poids légers sur un énorme uppercut qui met KO Santa Cruz au 6eme round #DavisSantaCruz

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:32