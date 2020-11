Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien communique avec sa maîtresse à l'aide d'une planche de boutons exprimant des mots.

source



En complément, des liens trouvés dans les commentaires reddit :

Hunger for words (site)

Hunger for words (instagram)

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:05