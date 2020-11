Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67945 Karma: 30248 Un homme déplace une vitre





Guy Moving Glass Gets Unexpected Surprise || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:08

Avaruus Re: Un homme déplace une vitre 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7975 Karma: 6994 Ne jamais (JAMAIS !) prendre une vitre à mains nues. Je l'ai fait une fois, je me suis fait des coupures sur les deux mains.

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:53