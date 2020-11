Index des forums Koreus.com Audio et Visuel [DOCU] 700 requins dans la nuit Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Et si vous vous demandiez s'il est possible de plonger sans cotte de mailles au milieu de dizaines voire de centaines de requins : oui c'est possible.^^



Au cas où, s'il y a des âmes sensibles parmi vous, on voit de temps en temps des chairs de poissons (pas humaines) déchirées, des poissons mangés tout crus voire déchiquetés entre deux requins, mais ça reste anecdotique.



Description youtube :

Le biologiste et plongeur Laurent Ballesta nous immerge au sein de la plus grande meute de requins gris connue à ce jour. Une expédition scientifique exceptionnelle qui bouleverse notre regard sur ce redoutable prédateur marin.



Parti observer un rassemblement de milliers de mérous à la pleine lune de juin 2014 (Le mystère mérou) dans la passe sud de l’atoll polynésien de Fakarava, Laurent Ballesta y avait découvert une meute de plus de sept cents requins gris. Comment expliquer cette densité inédite ? Se pourrait-il que des comportements sociaux régissent cette horde sauvage ? Durant trois années de préparation, avec les autres plongeurs de l'équipe scientifique internationale qu'il pilote, il va apprivoiser sa peur en abandonnant les réflexes défensifs qui provoquent l'agressivité des requins, dans le but de se glisser au cœur de la meute déchaînée pour l'étudier et la filmer de l'intérieur. Squales appareillés de puces électroniques, antennes réceptrices, hydrophones, arche de 32 caméras synchronisées... : tout un arsenal technologique est mobilisé pour le projet. Alors que les mérous approchent en vue de leur ponte annuelle, quel plan de bataille les requins déploieront-ils ?









