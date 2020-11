Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Une dinde en colère 3 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14158 Karma: 10320 S'en prend à un motard



Aggressive Turkey Investigates Sports Bike || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:15:39

JCM77 Re: Une dinde en colère 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 698 Karma: 753 On est d’accord que le motard fait demi tour pour aller revoir la dinde ? Où va-t-il donc ensuite puisqu’il ne reprend pas la même route ???



Oui, je me pose de drôles de questions...

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:19

Loom- Re: Une dinde en colère 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6031 Karma: 2502 Je crois que dans sa tête ,la dinde le poursuit toujours même s'il accélére.

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:08

alfosynchro Re: Une dinde en colère 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7701 Karma: 3227 Elle, elle sait que c'est de sa faute à lui !

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:14