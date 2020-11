Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Carrosserie Express + Cerf vs Pelleteuse 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42830 Karma: 18854 Un automobiliste "répare" sa voiture après avoir percuté un poteau.



Vous navigateur est trop vieux





Un cerf se bat contre le godet d'une pelleteuse. Il envoie du bois !



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:41