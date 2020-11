Mon gardien, ce héros

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42830 Karma: 18854 Un gardien de but égalise pendant un math de football en Espagne...



Aujourd'hui 21:32:49

Boboss

Je suis accro Inscrit: 23/10/2014 02:01 Post(s): 1005 Karma: 1786



Aujourd'hui 21:40:14

poussinlex

Je masterise ! Inscrit: 28/09/2013 22:55 Post(s): 4480 Karma: 1403 @Skwatek Un math de foot, c'est un nouveau sport où l'on mêle le corps et l'esprit? Comme le chessboxing?



Labise.

Aujourd'hui 21:41:46