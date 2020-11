Attaque terroriste , au moins 22 morts, pour la plupart des étudiants

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13486 Karma: 3317





Et ça montre bien que, pour ceux qui en doutaient, les caricatures de Mahomet ne sont pas le fond du problème.



Même si on vivait sous la charia ils trouveraient un prétexte pour tuer des gens. Donc il ne faut rien leur céder et j'irais même jusqu'à reprendre tous les compromis lâches qui ont pu être faits par les responsables politiques de tous poils depuis plusieurs décennie. En France, comme en Europe, comme dans le monde.





Contribution le : Aujourd'hui 23:28:00