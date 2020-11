Ils volent une voiture de police et passent devant des policiers

Options du sujet Imprimer le sujet

速報!ハロウィンでパトカーを盗む輩現る!!!!!! in札幌



https://soranews24.com/2020/11/03/japanese-police-car-stolen-by-hooligans-sapporo-halloween-stunt-baffles-bystanders%e3%80%90video%e3%80%91/ Tout est faux, c'est juste une voiture décorée pour l'occasion, et les policiers ne sont pas des policiers mais leurs amis à eux dressés en policiers.

@-JoJo- a écrit:

les policiers ne sont pas des policiers mais leurs amis à eux dressés en policiers.

J'espère que le dressage s'est bien passé. Citation :J'espère que le dressage s'est bien passé.

