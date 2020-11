Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Trump - Parodie de la chanson Jump de Kris Kross 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3467 Karma: 8779



Trump Around



On aime ou on n'aime pas. Petite parodie de la chanson "Jump" de Kris Kross Trump AroundOn aime ou on n'aime pas.

Contribution le : Aujourd'hui 18:28:44

nobrain Re: Trump - Parodie de la chanson Jump de Kris Kross 0 #3

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1052 Karma: 850 c'est marrant parce que j'ai su immédiatement que ça n'a pas été tourne en Amérique, mais je suis absolument incapable de dire sur quoi je me suis base.

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:45