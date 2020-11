DJI présente le Mavic Mini 2

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 794 Karma: 1007

Découvrez le DJI Mavic Mini 2 !

Ultra léger et portable (249 g), durée de vol max. 31 min, transmission vidéo 10 km, résistance au vent niveau 5, vidéo 4K, modes intelligents et QuickShot.





DJI - Meet DJI Mini 2



Et un petit test



Finally A Cinematic Beginner Drone // DJI MINI 2 REVIEW

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:05