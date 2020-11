Indoor skydiving

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.youtube.com/watch?v=GnxkO6Z_Q74&list=LL&index=2&ab_channel=FAIParachuting Hello tout le monde, j'hésitais a poster depuis pas mal de temps. juste pour partager ici une final des championnat de soufflerie qui date d'il y a trois ans. Je voulais en profiter aussi pour partager mon métier qui est peu connu car peu répandu encore aujourd'hui (moniteur de chute libre indoor).En espérant que ca vous plaiseps : j'arrive pas a upload la video alors je met le lien :

