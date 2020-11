On est pas payés cher mais qu'est-ce qu'on se marre !

Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo

Army fails

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:38

Turbigo

@FMJ65 a écrit:

N'oublions jamais que notre sécurité est entre leurs mains ......



Je suis rassuré

Si tu as pas déjà vu cette vidéo je te la conseille. L'humour suisse c'est vraiment chouette !



La vidéo est déjà passée :



Contribution le : Aujourd'hui 12:46:41