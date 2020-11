Parait-il le classique c'est chiant...

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 546 Karma: 356

Smadgib Ca m'est déjà arrivé mais pas en concert



Mon plus gros fous-rire c'est quand on a mis une image porno pleine page dans le conducteur du chef d'orchestre, en concert de fin de stage devant tous les parents.



Nous on voyait rien mais la tronche du chef et des parents, c'était épique on a pas réussi à terminer le morceau Ca m'est déjà arrivé mais pas en concertMon plus gros fous-rire c'est quand on a mis une image porno pleine page dans le conducteur du chef d'orchestre, en concert de fin de stage devant tous les parents.Nous on voyait rien mais la tronche du chef et des parents, c'était épique on a pas réussi à terminer le morceau

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:37