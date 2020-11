Avant le reconfinement au Royaume-Uni, elle sort sa mère d'un EHPAD et se fait arrêter

Options du sujet Imprimer le sujet

Une Britannique a été arrêtée ce mercredi 4 novembre dans le East Yorkshire, au nord-est du RoyaumeUni, pour avoir tenté de faire sortir sa mère de 97 ans d’un EHPAD à la veille du reconfinement du pays.

