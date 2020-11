Index des forums Koreus.com Audio et Visuel [Sujet Unique] Le Phare à On Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7998 Karma: 7030



Sur cette chaîne, on trouve pour le moment :

- des vidéos sur les rois et reines

- des vidéos sur les dieux

- des vidéos sur les influences de l'Égypte antique dans différents domaines (musiques, jeux vidéo par ex)

- des vidéos sur la chronologie mise en place pour étudier l'antiquité égyptienne (et ce n'est pas une mince affaire !)



Bref, on aborde le sujet à travers différents prismes qui augurent de très bonnes choses pour la suite. Je conseille à 100%, j'ai regardé quasi toutes les vidéos et aucune ne m'a déçu jusque là (par contre j'ai un peu moins accroché à l'épisode LET sur le rap, même si certaines infos étaient très intéressantes).





Un exemple parmi d'autres : je viens de finir l'épisode sur Akhenaton, j'y ai appris énormément de choses !





BSN #5 - AKHENATON











Sinon, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur le jeu de construction et de gestion Pharaon :





