LeFreund Reraillement d'un train déraillé 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3472 Karma: 8786 Petite vidéo qui montre comment on reraille un train déraillé!

A moins qu'elle ai été prise à l'envers, et à ce moment là c'est un sabotage monstrueux

Smadgib Re: Reraillement d'un train déraillé 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1392 Karma: 1764 J'ai appris deux choses aujourd'hui:



1. on peut rerailler un train

2. il est quasi impossible de remettre le dentifrice dans le tube



C'est une bonne journée.

