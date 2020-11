Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un chien se filme à l'aide d'une caméra 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3476 Karma: 8795 Un chien vole une caméra* et se filme avec pendant que sa maitresse le poursuit :

Vous navigateur est trop vieux





*j'ai pas envie de faire de la pub pour cette grande marque.

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:04