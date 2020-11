Je suis certain qu'il y a des artistes parmi vous

Je m'installe Inscrit: 20/09/2012 09:21 Post(s): 156 Karma: 121





Sur ce je vous souhaite a tous une très agréable journée ! Bonjour les amis, je viens a vous car je suis Créateur numérique et depuis que je suis dans la photo j'ai remarqué que parfois, se faire remarquer peut être difficile, et c'est pour quoi j'ai décidé de créer un groupe destiné à tous les artistes dans le monde du visuel de se montrer et de partager le savoir faire.Ce groupe s'appelle Visuals Artists et regroupe plusieurs talents dans plusieurs domaines du visuel, c'est pourquoi si vous êtes dans un de ces domaines, je vous invite à rejoindre le groupe afin d’agrandir cette page et de permettre a chacun de découvrir de nouveaux talents.Sur ce je vous souhaite a tous une très agréable journée !

