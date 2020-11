Une chaîne américaine a interompu en direct un discours de Trump qui déclarait de fausses infos

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4384 Karma: 2458



MSNBC cuts away from Trump's address after he again falsely declares election victory





Contexte : Trump a déclaré sa victoire, assénant que si on ne compte pas les "votes illégaux", il gagne. Et que les démocrates sont en train de voler l'élection à cause de ces votes illégaux.

Plusieurs chaînes dont MSNBC, ont alors interrompu ce discours ou ont pris la parole pour dénoncer ses propos et soulignant le malaise de devoir interrompre et corriger le président.

