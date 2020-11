Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Un homme suspect est actuellement activement recherché dans les Yvelines 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3130 Karma: 4254 Un homme activement recherché dans les Yvelinnes



Un homme est monté dans un bus ce matin, il s’est renseigné sur l’arrêt qui pouvait le mener à la mosquée de La Verrière.



Au moment de descendre, il a indiqué qu’il voulait tuer et égorger tout le monde.



Le chauffeur du bus a immédiatement alerté la police.



Il est entièrement vêtu de noir, avec un masque noir lui couvrant pratiquement tout le visage.



Contribution le : Aujourd'hui 13:07:17