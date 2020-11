Le troll de Greta Thunberg à Donald Trump

Options du sujet Imprimer le sujet

Aujourd'hui Greta Thunberg lui retourne le même message :



En Décembre 2019 Donald Trump avait envoyé ce tweet à Greta Thunberg :Aujourd'hui Greta Thunberg lui retourne le même message :

On n'entend pas assez Greta ces derniers temps.

Make Greta great again Euh.... même si Donald perd il ne va pas s'arrêter de twitter pour autant, j'en ai peur...On n'entend pas assez Greta ces derniers temps.Make Greta great again

@Turbigo a écrit:

Euh.... même si Donald perd il ne va pas s'arrêter de twitter pour autant, j'en ai peur...





Oui mais ses tweet plus président tout le monde s'en cognera... Enfin! Citation :Oui mais ses tweet plus président tout le monde s'en cognera... Enfin!

@Turbigo a écrit:

Euh.... même si Donald perd il ne va pas s'arrêter de twitter pour autant, j'en ai peur...





T'inquiètes, twitter le censurera Citation :T'inquiètes, twitter le censurera

