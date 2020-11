Firefox de pire en pire ?

Je m'installe Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 221

J'ai toujours eu un tas de problème avec Firefox, mais là ça en vient à un point où je vais finir par jeter l'éponge...

• Bug d'affichage des images sur Koreus

• Impossible de se connecter à certains sites parfois (Banque, Enedis par ex.)

• Bug sur Youtube (la vidéo en première page d'une chaine se joue même quand on change de vidéo)

• Bug de modules complémentaires (y en a même un qui avait réussit à saturer mon ordi avec une création continue de processus, nickel !)

• Bug sur l'attestation de dérogation au confinement (depuis aujourd'hui je peux plus la télécharger)



Je viens de faire un petit test de performance avec Chrome, c'est dingue comment Firefox est lent sur Youtube !!! Avec Chrome je vais sur une page et paf la vidéo se charge immédiatement ou presque, avec Firefox j'ai 2 secondes pendant lesquelles j'ai le cercle qui tourne sur un fond noir au milieu du lecteur. Bon c'est pas énorme mais 2 secondes fois 10000 ça fait 20'000 ^^



Bref vous utilisez lequel ? Et lequel vous me conseillerez sachant que j'utilise pas mal de modules complémentaires.

