Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 Les prêtres se serrent les couilles ( lapsus ) 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 17:30:17 Post(s): 23 Karma: 67

On se serre les couilles



Un prêtre fait un lapsus compromettant, en direct sur France 2, dans l’émission « le jour du seigneur »

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:10