La 5G est vous

N'étant pas dans une zone géographique concernée par la 5 G :









Je me permets d'ouvrir ce topic pour avoir des infos



L'ouverture du réseau se fait à compter du 18 Novembre sauf erreur de ma part pour Orange sous certaines conditions :

(Avoir un smartphone 5G et se trouver à proximité d’une antenne)

et par la suite dans la foulée les autres opérateurs



Ca peut être sympa de partager vos retours d'expérience pour les premiers concernés :



.prix

.qualité

.débit

.fiabilité

.opérateur

.smartphone





