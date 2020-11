Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Suisse? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 226 La chaine suisse 52' à lancé récemment un nouveau petit format bien sympa nommée "Suisse?" et présenté par David Castello-Lopes qui a bossé pour Canal+. Une façon amusante de découvrir la Suisse !



1er épisode sorti bien avant l'affaire Darius Rochebin, c'est encore plus drôle maintenant :



Suisse ? – Darius Rochebin





Suisse ? – Pourquoi c'est Berne la capitale ?





"Suisse?" – Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères?

Contribution le : Hier 21:22:34