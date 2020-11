Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Cyborg : Deadly machine Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3770 Karma: 847 Dans un futur apocalyptique, Stacy et un groupe de résistants doivent retrouver la trace de Alex Rayne, l’élu qui pourrait anéantir l’armée de Cyborgs créée par Magnatron Corp, une puissante organisation contrôlée par des machines. Face à eux un Cyborg de dernière génération, le C-9000, est à leur trousse avec pour mission d’éliminer toute forme de vie humaine y compris celle d’Alex…



Si le synopsis vous parait cliché c'est normal : ce film est un hommage au cinéma d'exploitation des années 80 et plus particulièrement de la science fiction empruntant beaucoup sur Terminator, Alien et pas mal de série B.



Fait rare pour un film de ce genre : il est disponible à la fois en version française (avec des voix bien connus) ou en version anglaise (bien que l'équipe derrière le projet soit française).





CYBORG : DEADLY MACHINE [Film Officiel FR]





