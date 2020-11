Joe Biden remporte l'élection présidentielle et publie un clip

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 800 Karma: 1064







President-Elect Joe Biden & Vice President-Elect Kamala Harris | America The Beautiful







Joe Biden - America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me.



J'ai détourné le dernier clip de Trump du coup





Déclaré vainqueur de l'élection présidentielle des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden publie un clip.

J'ai détourné le dernier clip de Trump du coup

Antoine Dubel - NO YOU DIDN'T! GET OUT! #Election2020 #Election2020results #Elections2020 #elections #ElectionDay #JoeBiden #Joe #Biden #BidenHarris2020 #vote #Donald #Trump #DonaldTrump #VoteHimOut2020 #GetOutTrump #GetOut

