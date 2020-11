Après le crash d'un hélicoptère transportant un cœur pour transplantation, le médecin trébuche

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3936 Karma: 2130



Helicopter Transporting Donor Heart From San Diego Crashes On Helipad At SoCal Hospital



Vendredi après midi, sur l'héliport d'un hôpital de San Diego, un hélicoptère apportant un cœur en vue d'une transplantation s'est crashé à l'atterrissage.

Le pilote est légèrement blessé et les 2 passagers indemnes. Le cœur à été confié à un médecin pour l'apporter au bloc, malgré tout. Ce médecin à trébuché laissant échappé le cœur.

L'opération à tout de même pu être réalisé a temps.



Contribution le : Aujourd'hui 20:46:22