Tchairo "Il a fumé la moquette ?!" (TF1 Journal du 20h)

Au lieu de "notre ami" certains entendent "le trump" ...





https://twitter.com/anaelgr/status/1325163299130892289?s=19 Lors de la fin du journal de 20h, pensant que les micros étaient coupés, Anne Claire Coudray a déclaré "Il a fumé la moquette ?!"Au lieu de "notre ami" certains entendent "le trump" ...

Aujourd'hui 09:07:26