Pourquoi il y a plusieur vagues de covid? (en anglais par contre dsl)

Une petite vidéo bien sympa ou il simule des maladies infectieuse en expliquant les différents paramètres. Ce qui permet de comprendre pourquoi une maladie ou un virus va et vient. Bon c'est pas centré sur le covid mais sa explique bien comment les population sont infecté, guérissent ou pas.



Je me suis dit que sa pouvais en intéresserai certains. Attention c'est pas de la science exacte ni médicale, juste des simulation pour comprendre quels facteurs influent sur quoi. Bien illustré, bien expliquer mais en anglais, désoler.





Epidemic, Endemic, and Eradication Simulations



Et puis mince il fait sa avec des blop quoi. On dirait des barbapapa

