Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ De SDF à réparateur de vélo 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3156 Karma: 4274



Bisous Mamour

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:15

vivaberthaga Re: De SDF à réparateur de vélo 0 #3

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1168 Karma: 1112 Des cafés, quelques petits billets, des clopes, c'est pas très disruptif tout ça! Pas de stock option ou de business modèle? Et il ose prétendre être heureux!

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:12