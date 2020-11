Un psychopathe reste parfaitement immobile pendant un interrogatoire de 2h

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11810 Karma: 4439

Il s’agit de Stephen McDaniel, qui s’est introduit pendant qu’elle dormait chez une fille qui l’obsédait, l’a étranglée, puis l’a découpée à la scie. Elle avait refusé de sortir avec lui quelques jours auparavant.





Confessed killer Stephen McDaniel keeps his body eerily still during 2 hour interrogation

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:36