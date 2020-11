Options du sujet Imprimer le sujet

Il recrée une porte des étoiles très fidèle

Je masterise !



un homme a recréé une porte des étoiles très fidèle

Grâce à une imprimante 3D



Dans la vidéo on peux voir que même les chevrons sont mecanisé



Aujourd'hui 10:07:07

Re: Il recrée une porte des étoiles très fidèle

La loi c'est moi

Au début je me suis dit : "sympa, le verre teinté pour faire un fond sans fin!"

Quand j'ai vu le gars taper sur son boîtier de commande : "Mais non... (O_ô)

Aujourd'hui 10:21:41