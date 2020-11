Déchargement d'une voiture

Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture déchargée d'une remorque emboutie la porte du garage





Tow Truck Driver Send Car Rolling Into Garage Door || ViralHog

Le parechoc avant avait l'air déjà bien abîmé!

C'est une autre histoire pour la porte de garage :S

C'est une autre histoire pour la porte de garage :S

C'est normal de décharger une voiture comme ça?

