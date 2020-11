Jeu à boire avec des ciseaux

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42863 Karma: 18889

Un gars joue à Pierre-Feuille-Ciseaux avec une paire de ciseaux et le perdant doit malheureusement boire une gorgée de whisky.





Man Struggles to Win a Game of Rock, Paper, Scissors || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:21