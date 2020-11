Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Le télévangeliste est de retour sur Koreus... et ça fait peur ! 1 #1

Le télévangelis Copeland est de retour.

Entre lui et la conseillère spirituelle de Trump, ça fait peur !

Entre lui et la conseillère spirituelle de Trump, ça fait peur !



Election de Biden : le rire halluciné du télévangéliste Kenneth Copeland

Loom- Re: Le télévangeliste est de retour sur Koreus... et ça fait peur ! 0 #3

ça donne envie d'aller aux USA et de faire partie de ces gourous évangélique pour se faire un max de pognon, mais je ne parle déjà pas Anglais ...

