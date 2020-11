Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen BMW a conçu un wingsuit électrique pouvant atteindre 300km/h 1 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11937 Karma: 9935

The electrified wingsuit. Episode 1. | #NEXTGen 2020.

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:47

gazeleau Re: BMW a conçu un wingsuit électrique pouvant atteindre 300km/h 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2858 Karma: 2381 Je suis d'avis que le projet n'a pas d'autres buts que de promouvoir leurs véhicules. Mais pourtant ils vont en profiter pour le refourguer quand même à prix d'or.

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:14

Fleur-du-Desert Re: BMW a conçu un wingsuit électrique pouvant atteindre 300km/h 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2047 Karma: 498

@gazeleau a écrit:

Je suis d'avis que le projet n'a pas d'autres buts que de promouvoir leurs véhicules. Mais pourtant ils vont en profiter pour le refourguer quand même à prix d'or.



Non non, une fois que les investisseurs auront vidés leurs poches, le projet sera abandonné. Citation :Non non, une fois que les investisseurs auront vidés leurs poches, le projet sera abandonné.

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:59

Krogoth Re: BMW a conçu un wingsuit électrique pouvant atteindre 300km/h 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3134 Karma: 1070

@gazeleau a écrit:

Je suis d'avis que le projet n'a pas d'autres buts que de promouvoir leurs véhicules. Mais pourtant ils vont en profiter pour le refourguer quand même à prix d'or.



Tu veux parler de Musk peut être? Citation :Tu veux parler de Musk peut être?

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:43