se mentionnr soi même dans un topic

Bonjour/Bonsoir





Il m'arrive rarement mais des fois quand même de me citer dans un message ce qui fait que je reçois une notification me disant que moi même me cite dans un topique.



Alors c'est vrai que dans le fond c'est pas hyper gênant mais lorsque cela m'arrive je ressens un double sentiment de tristesse.



De 1 je me sens sacrément con d'auto me mentionner

Et de 2 la retombé de joie de voir qu'en faite personne ne m'a écrit



Je ne sais pas si je suis la seul personne à qui cela arrive et que ça "dérange" si c'est modifiable facilement.



Voilà



Contribution le : Aujourd'hui 22:38:45