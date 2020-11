Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Invasion de criquets en Ethopie 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68026 Karma: 30369 Invasion de criquets dans un champ en Ethopie





Locust Infestation in Ethiopia || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:19

Wiliwilliam Re: Invasion de criquets en Ethopie 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31119 Karma: 9433 Le sons stridents les font fuir?

J'apprends quelquechose.

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:02

gazeleau Re: Invasion de criquets en Ethopie 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2871 Karma: 2388



@-Flo- Ce n'est pas comme si ce pays n'en avait déjà pas 6 autres ... Rha ! Sauver un peu de récote face à ça, c'est comme se battre contre un feu de forêt avec une bouteille d'eauCe n'est pas comme si ce pays n'en avait déjà pas 6 autres ...

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:00