Un colis bloque une porte + Un chien joue à la balle mais garde ses distances

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68034 Karma: 30372

Un colis bloque une porte d'entrée et empêche de sortir





Amazon Package Traps Lady in Her House || ViralHog



Un chien joue à la balle avec la voisine confinée





Pooch Loves to Play Ball with His Neighbor || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:31