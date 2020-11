99 Luftballon en Jazz

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro

99 Luftballons (Jazz Vibes Nena Cover) ft. Aly Ryan

Bof... notable par la tenue, mais pas de voix (assez fier de ce jeu de mots tiens !)

(assez fier de ce jeu de mots tiens ! ) Bof... notable par la tenue, mais pas de voix(assez fier de ce jeu de mots tiens !

Je préfère ça que la vidéo "rien à foutre du reconfinement"

Je compte que 56 ballons

Oulala quel massacre mon dieu.. Mais c'est pas humain..

