LeFreund Livraison de ciment! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3483 Karma: 8810 Un camion écrase une camionnette (et au passage, la transforme en mini-bus!), le conducteur de celle-ci survit miraculeusement:



Chinese Motorist miraculously survives after cement Tanker flattens Minibus

Mitri Re: Livraison de ciment! 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 8963 Karma: 228 J'espère qu'il avait un froc marron lui

zoondoz Re: Livraison de ciment! 0 #4

Je m'installe Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 430 Karma: 144 J'espère surtout qu'il n'avait pas pet' au rachis parce que cette sortie du véhicule sans immobilisation... Ça pique les yeux.

