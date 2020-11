Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3484 Karma: 8810

Le sportif Suisse Andi Riggetli nous propose un nouveau parcours d'obstacles :



Floor is Lava obstacle course! *Next Level*



A noter qu'il a eu besoin de 148 essais pour réussir et que cela lui a pris 6 heures d’entraînement en tout!

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:59