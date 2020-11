Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Des vieux coucous en rase-motte 3 #1

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 582 Karma: 389 Dans l'ordre un P40, un Mustang, un Corsair et un Spitfire.



Le son des moteurs est fantastique...





Breitling Fighters fly LOW down a canal - FULL SEQUENCE

Contribution le : Hier 23:34:50

Capitaine_Achab Re: Des vieux coucous en rase-motte 0 #2

Je m'installe Inscrit: 13/04 14:12:50 Post(s): 158 Karma: 84 C'EST TROP BEAU !!! Et les signatures sonores de chaque avion, mmmmh, quel régale !

Contribution le : Hier 23:47:52

FMJ65 Re: Des vieux coucous en rase-motte 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10224 Karma: 3103 On doit prendre un sacré pied aux commandes de ces zings !!!

Contribution le : Hier 23:58:49