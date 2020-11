Options du sujet Imprimer le sujet

bandini404 Chipo - BM (Clip officiel) #1

Salut à tous,



Voici le premier clip de Chipo intitulé ''BM''.

Je vous laisse découvrir...

C'est un ami que je trouve très doué. Ça reste bien en tête, c'est bon, c'est propre.







Chipo - BM (prod Hxtel Be4ts)



J'espère que ça vous plaira.

Bonne journée à vous!

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:48

Avaruus Re: Chipo - BM #2

Je n'aime pas du tout la musique ni l'autotune, et les paroles bof bof bof (avec mon beauf).



Pour le clip, la réalisation est très propre en effet, c'est du bon travail technique (notamment de post prod), en revanche il ne m'a pas emballé plus que ça.

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:59

Krogoth Re: Chipo - BM #3

En voyant le titre j'ai plutôt pensé a ca:

La vidéo est déjà passée :



Téo Lavabo • Chipolata (Clip Officiel) En voyant le titre j'ai plutôt pensé a ca:La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic223154.html Téo Lavabo • Chipolata (Clip Officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:51