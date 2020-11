L'Effet Christopher Nolan

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3173 Karma: 4319







Vidéo vraiment sympa qui explique comment Nolan utilise les effets spéciaux dans ses films et comment ils influencent sa mise en scène. C'est d'autant plus intéressant quand on sait qu'il utilise le moins possible le fond vert et les images de synthèse.



Beaucoup d'images de making of.



Et surtout j'ai remarqué quelque chose qui m'a échappé depuis des années, c'est que dans un plan célèbre de Nolan, vu par des millions et des millions de gens, il y a une twingo. Et ça c'est cool.

